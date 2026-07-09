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Sky – Inter, ecco i dettagli del contratto di Khalaili: firma per 5 anni e prenderà…

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L'Inter batte un colpo sul mercato: il club nerazzurro ha chiuso in questi minuti l'operazione Anan Khalaili
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter batte un colpo sul mercato: il club nerazzurro ha chiuso in questi minuti l'operazione Anan Khalaili con l'Union Saint-Gilloise.

Khalaili
Getty Images

Il calciatore sarà sabato a Milano per svolgere le visite mediche di rito e porre la propria firma sul contratto: ai belgi andranno 25 milioni di euro più bonus.

Khalaili
Getty

Emergono infine i dettagli del contratto dell'esterno israeliano: secondo Sky Sport, per lui 5 anni di contratto a 2.2 milioni di euro.

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