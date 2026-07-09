I nerazzurri stanno andando su Chalobah ma non riuscendo ad andare alla fumata bianca, lo tengono lì come opzione

Marco Astori Redattore 9 luglio - 17:05

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Nonostante le smentite delle scorse settimane, il futuro di David Alaba può essere in Italia e all'Inter. Lo spiega La Gazzetta dello Sport, che spiega come ci siano stati contatti tra l'entourage dello svizzero e i nerazzurri.

Il procuratore in Italia ha parlato con Inter, Milan e Como e qualcosa ha portato a casa. Zahavi è infatti convinto che il suo futuro sarà in Italia: il Como però sembra vada su altri profili. Col Milan se n'era parlato tanto quando si diceva di Rangnick, la chiacchierata più costruttiva è stata con l'Inter.

I nerazzurri stanno andando su Chalobah ma non riuscendo ad andare alla fumata bianca, lo tengono lì come opzione: e il suo procuratore è fiducioso anche per quello. La richiesta d'ingaggio è di circa 6-7 milioni.