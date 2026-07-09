Gazzetta: “Khalaili-Inter, le vere cifre dell’affare: ecco il giorno delle visite”

L'Inter ha raggiunto l'accordo definitivo con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili: ecco cosa scrive La Gazzetta

Anan Khalaili si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha trovato un accordo con l'Union Saint Gilloise sulla base di 22,5 mln di euro più bonus. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport che riporta altri dettagli:

"Al giocatore un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione. Proficuo, anzi decisivo, è stato l'incontro avvenuto nella giornata di oggi e la chiarissima volontà del giocatore che ha dato priorità assoluta ai nerazzurri. Così l'esterno israeliano andrà ad occupare la fascia destra lasciata vacante dall'addio di Dumfries ormai di proprietà del Real Madrid".