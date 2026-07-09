Anan Khalaili si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha trovato un accordo con l'Union Saint Gilloise sulla base di 22,5 mln di euro più bonus. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport che riporta altri dettagli:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta: “Khalaili-Inter, le vere cifre dell’affare: ecco il giorno delle visite”
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Gazzetta: “Khalaili-Inter, le vere cifre dell’affare: ecco il giorno delle visite”
L'Inter ha raggiunto l'accordo definitivo con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili: ecco cosa scrive La Gazzetta
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"Al giocatore un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione. Proficuo, anzi decisivo, è stato l'incontro avvenuto nella giornata di oggi e la chiarissima volontà del giocatore che ha dato priorità assoluta ai nerazzurri. Così l'esterno israeliano andrà ad occupare la fascia destra lasciata vacante dall'addio di Dumfries ormai di proprietà del Real Madrid".
La Rosea, poi, annuncia che le visite mediche verranno svolte nella giornata di venerdì. L'intenzione dell'Inter era quella di avere il laterale destro in tempo per il raduno, in programma lunedì, che darà ufficialmente il via alla stagione.
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