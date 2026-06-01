Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, torna di moda il nome di Diaby: un fattore faciliterebbe il suo arrivo
calciomercato
Inter, torna di moda il nome di Diaby: un fattore faciliterebbe il suo arrivo
L'esterno offensivo francese dell'Al-Ittihad, già seguito dai nerazzurri a gennaio, potrebbe tornare in orbita interista
Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe prevedere l'arrivo di un esterno offensivo, un elemento con caratteristiche di velocità, dribbling e imprevedibilità che al momento mancano in rosa. Secondo tuttomercatoweb.com il club nerazzurro sarebe tornato prepotentemente in corsa per Moussa Diaby, francese classe '99 dell'Al-Ittihad già seguito in estate e desideroso di lasciare l'Arabia Saudita.
Un fattore, inoltre, potrebbe facilitare il suo inserimento nei meccanismi di gioco di Cristian Chivu: la sua mancata convocazione per il Mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA