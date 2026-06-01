Non si placano le voci di mercato intorno a Marco Palestra . L'esterno classe 2005, reduce da un'ottima stagione con il Cagliari, farà ritorno all'Atalanta per fine prestito, ma su di lui ci sono numerosi club italiani ed esteri.

L'Inter lo segue da tempo, ma la concorrenza è agguerrita e prestigiosa: secondo Alfredo Pedullà, ci sono conferme sull'interesse del Manchester City, che lo ha visionato più volte nell'ultimo campionato con relazioni eccellenti, così come altre società inglesi. Da viale della Liberazione hanno confermato l'interesse per il giocatore. Valutazione? L'Atalanta non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per meno di 50 milioni di euro più bonus.