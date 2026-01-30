Pedullà: “Frattesi, non solo Nottingham. La Lazio si è informata in serata”

FC Inter 1908
Resta ancora da decifrare il futuro di Davide Frattesi, il nome più caldo in casa Inter in ottica uscite: c'è anche la Lazio
Marco Macca 

Resta ancora da decifrare il futuro di Davide Frattesi, il nome più caldo in casa Inter in ottica uscite. Il Nottingham Forest, squadra più avanti per il centrocampista nerazzurro, non è l'unica società sul calciatore.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia, infatti, la Lazio, dopo il sondaggio delle ultime ore, si sarebbe nuovamente informata in serata.

Dopo le cessioni di questo mercato invernale, infatti, i biancocelesti ora hanno disponibilità economiche per soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, che ha richiesto una nuova mezzala. Situazione in continua evoluzione.

