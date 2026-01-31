"È successo tutto ieri pomeriggio, quando Ausilio ha constatato l’impossibilità di incassare subito soldi da Frattesi, al quale Chivu ha concesso appena una partita da titolare in campionato. C’erano diverse squadre interessate, la Lazio in Italia e il Besiktas in Turchia. Ma alla fine l’ha spuntata Lina Souloukou, ex Ceo della Roma, che aveva cercato di riportare proprio Frattesi a Trigoria anni fa. Frattesi ha già parlato con Sean Dyche, allenatore del Forest subentrato a ottobre a Postecoglou, e conta di giocare con continuità tra Premier ed Europa League. All’Inter, dove è stato frenato da problemi fisici in serie e non solo, era ormai scivolato nelle gerarchie tecniche: avrebbe forse giocato domani in casa della Cremonese, visti gli infortuni di Calhanoglu e Barella e la necessità di ruotare le pedine del centrocampo, ma poi sarebbe tornato nuovamente nelle retrovie. A Nottingham invece potrà acclimatarsi in fretta grazie alla presenza di due italiani: l’ex Juve Nicolò Savona, che è in Inghilterra dall’estate scorsa, e Lorenzo Lucca che è appena sbarcato da Napoli. I due innesti di gennaio peraltro sono assistiti dallo stesso manager, assai vicino a Lina Souloukou".