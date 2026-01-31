L'Inter potrebbe cedere Frattesi in prestito al Nottingham Forest e ha già il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, come sostituto pronto
calciomercato
Inter, stretta per Jones del Liverpool: “Si fa con Frattesi al Nottingham”. I dettagli
"La rotta Italia-Inghilterra favorisce un improvviso scambio di prestiti: Davide Frattesi, stanco delle tante esclusioni e desideroso di rilancio nell’anno del Mondiale, vola verso il trasferimento temporaneo al Nottingham Forest, che deciderà a fine stagione se acquistarlo; l’Inter da parte sua si prepara a dargli il via libera perché ha individuato il sostituto, cioè Curtis Jones del Liverpool, che arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale da circa 40 milioni. Le due situazioni sono collegate. Se gli inglesi non liberano il loro calciatore, Frattesi non si muove. Ma c’è ottimismo", spiega La Gazzetta dello Sport.
"È successo tutto ieri pomeriggio, quando Ausilio ha constatato l’impossibilità di incassare subito soldi da Frattesi, al quale Chivu ha concesso appena una partita da titolare in campionato. C’erano diverse squadre interessate, la Lazio in Italia e il Besiktas in Turchia. Ma alla fine l’ha spuntata Lina Souloukou, ex Ceo della Roma, che aveva cercato di riportare proprio Frattesi a Trigoria anni fa. Frattesi ha già parlato con Sean Dyche, allenatore del Forest subentrato a ottobre a Postecoglou, e conta di giocare con continuità tra Premier ed Europa League. All’Inter, dove è stato frenato da problemi fisici in serie e non solo, era ormai scivolato nelle gerarchie tecniche: avrebbe forse giocato domani in casa della Cremonese, visti gli infortuni di Calhanoglu e Barella e la necessità di ruotare le pedine del centrocampo, ma poi sarebbe tornato nuovamente nelle retrovie. A Nottingham invece potrà acclimatarsi in fretta grazie alla presenza di due italiani: l’ex Juve Nicolò Savona, che è in Inghilterra dall’estate scorsa, e Lorenzo Lucca che è appena sbarcato da Napoli. I due innesti di gennaio peraltro sono assistiti dallo stesso manager, assai vicino a Lina Souloukou".
"L’uscita di Frattesi apre un buco a centrocampo che l’Inter sta provando subito a riempire con una scommessa di livello: Curtis Jones ieri ha compiuto 25 anni e non è affatto un esubero per il Liverpool; è anzi un calciatore che l’allenatore Arne Slot ha utilizzato con una certa continuità. Ha giocato per esempio tutta la partita contro l’Inter a San Siro, in Champions League a dicembre. E anche in territorio domestico ha accumulato un discreto numero di minuti: potrebbe essere convocato anche stasera per la sfida contro il Newcastle. Ma è stato lo stesso Jones a chiedere di partire. Il Liverpool invece per il momento ne esclude l’addio", aggiunge il quotidiano.
