VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Moussa Diaby è un nome molto apprezzato in casa Inter per la fascia destra, ma arrivare al calciatore dell'Al Ittihad non sarà affatto semplice. Ecco perché i nerazzurri sondano anche delle alternative. Una di queste è Nico Gonzalez della Juventus, che potrebbe anche arrivare in uno scambio con Frattesi:

"Piero Ausilio, a sua volta, ha messo sul tavolo qualche giorno fa il cartellino di Asllani con conguaglio economico in favore dell’Al-Itthiad per un totale di circa 30 milioni, senza però arrivare alla stretta di mano. L’impressione in questo momento è che chi tra i due club riuscirà per primo a trovare la quadra con gli arabi potrà aggiudicarsi l’esterno francese, che tra l’altro ha dato piena disponibilità sia al ritorno in Germania che a quello in Italia, dove era stato per una breve parentesi al Crotone nel 2018".

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"Nico Gonzalez, offerto ai nerazzurri per la seconda volta in pochi mesi, è un’alternativa che rimane sul tavolo per un solo motivo: più avanti, con il buco ancora da colmare e la grana Frattesi da risolvere al rientro dall’Australia, potrebbe prendere quota nell’ipotesi di risolvere due situazioni con un’unica operazione".

(Fonte: Corriere dello Sport)