Detto di Curtis Jones, che resta un obiettivo concreto dell'Inter, il club nerazzurro continua a lavorare per trovare i rinforzi giusti anche negli altri reparti

Marco Astori
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Detto di Curtis Jones, che resta un obiettivo concreto dell'Inter, il club nerazzurro continua a lavorare per trovare i rinforzi giusti anche negli altri reparti.

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Secondo quanto riporta Sky Sport, la pista Nico Gonzalez sembra essersi raffreddata, così come quella per Diaby perché il giocatore sembra volgere le sue attenzioni al Leverkusen.

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E, nonostante la grande partita di Bovio, resta da fare qualcosina in difesa perché Chivu si aspetta un rinforzo anche in quel reparto.

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