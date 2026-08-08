Detto di Curtis Jones, che resta un obiettivo concreto dell'Inter, il club nerazzurro continua a lavorare per trovare i rinforzi giusti anche negli altri reparti
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
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Detto di Curtis Jones, che resta un obiettivo concreto dell'Inter, il club nerazzurro continua a lavorare per trovare i rinforzi giusti anche negli altri reparti.
Secondo quanto riporta Sky Sport, la pista Nico Gonzalez sembra essersi raffreddata, così come quella per Diaby perché il giocatore sembra volgere le sue attenzioni al Leverkusen.
E, nonostante la grande partita di Bovio, resta da fare qualcosina in difesa perché Chivu si aspetta un rinforzo anche in quel reparto.
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