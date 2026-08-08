VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Mancano due settimane all'inizio del campionato e l'Inter è ancora al lavoro per cedere i suoi calciatori considerati in uscita e fuori dal progetto tecnico. Ecco chi sono, chi li vuole e quanto costano secondo La Gazzetta dello Sport: "Frattesi saluterà dopo tre anni e nonostante abbia segnato dei gol fondamentali non è mai stato titolare fisso. Dirà arrivederci: il prezzo si aggira attorno ai 20-25 milioni che al massimo possono salire anche a 30.

Si era fatto avanti il Nottingham Forest ma potrebbe interessare anche alla Juve. Pavard è in uscita anche se ha giocato da titolare le ultime amichevoli. La sua situazione è semplice: se l'Inter dovesse prendere un altro difensore, andrà via. Se dovesse saltare, potrebbe anche rimanere: lo stipendio non aiuta, per questo l'Inter vorrebbe venderlo.

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Si sono fatte avanti Benfica e Galatasaray: l'Inter spera di ottenerci 10-12 milioni ma non è facile. Asllani ha un prezzo che oscilla tra i 10 e 12 milioni: l'Inter punta ad un trasferimento a titolo definitivo. Se restasse sarebbe difficile trovare spazio: previsto un trasferimento definitivo per girare i soldi su degli acquisti".