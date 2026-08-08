Sfumato Romero e sempre più probabile la permanenza di Pavard, l'Inter ora si concentrerà su due obiettivi primari: l'esterno di destra e il centrocampista
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Sfumato Romero e sempre più probabile la permanenza di Pavard, l'Inter ora si concentrerà su due obiettivi primari: l'esterno di destra e il centrocampista per completare il reparto.
Come sottolinea Sky Sport, per l'esterno su Diaby abbiamo registrato l'inserimento del Leverkusen: il francese dunque è ormai molto lontano.
A centrocampo l'Inter continua a seguire a distanza Curtis Jones, che resta un obiettivo: il club dovrà capire se nei prossimi giorni potrà accelerare magari facendo delle uscite.
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