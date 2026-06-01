Il portiere argentino non sarebbe mai uscito dai radar nerazzurri e ora sembra vicino all'addio all'Aston Villa

"Il portiere argentino è nuovamente al centro delle trattative e il suo futuro a Birmingham è tutt’altro che certo. Il 33enne è accostato a diversi club. Soltanto pochi giorni si era parlato di un sondaggio del Liverpool in caso di partenza di Alisson in direzione Juventus, ma nelle Midlands Occidentali dell’Inghilterra filtra soprattutto l’interesse di un club Italiano: l’Inter. Per il momento solo qualche chiacchierata, filtra da ambienti del Villa, ma è una delle ipotesi percorribili".