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calciomercato
In Inghilterra: Inter sul Dibu Martinez. Chiacchierata e ipotesi percorribile anche se…
Sembrava un nome legato a una vecchia suggestione, ma per qualcuno è ancora d'attualità. La candidatura del Dibu Martinez, secondo quanto filtra dall'Inghilterra, resisterebbe sul taccuino di Piero Ausilio per il futuro della porta dell'Inter. La notizia arriva dal Corriere dello Sport di oggi:
"Il portiere argentino è nuovamente al centro delle trattative e il suo futuro a Birmingham è tutt’altro che certo. Il 33enne è accostato a diversi club. Soltanto pochi giorni si era parlato di un sondaggio del Liverpool in caso di partenza di Alisson in direzione Juventus, ma nelle Midlands Occidentali dell’Inghilterra filtra soprattutto l’interesse di un club Italiano: l’Inter. Per il momento solo qualche chiacchierata, filtra da ambienti del Villa, ma è una delle ipotesi percorribili".
In casa nerazzurra rispetto a quanto filtrava prima, qualcosa sembra cambiato però: "Nei mesi scorsi l’Inter aveva già guardato in Premier per scegliere l’erede di Sommer tra i pali, ragionando sul ritorno in Italia di Guglielmo Vicario, già obiettivo dei nerazzurri in passato ma inarrivabile nel momento in cui il Tottenham lo aveva chiesto all’Empoli.
Poi qualcosa è cambiato a Milano, nel senso che le quotazioni di Josep Martinez come nuovo titolare sono diventate decisamente in rialzo, con conferme importanti nella semfinale di Coppa Italia contro il Como e poi nella finale vinta contro la Lazio. Da qui l’idea di destinare le risorse di mercato su altri ruoli, puntando semmai a un vice sia pure di livello, con l’ipotesi Provedel.
Un profilo come quello del Dibu garantirebbe senza dubbio personalità, carisma, esperienza, anche quella cattiveria agonistica che può fare la differenza soprattutto nell’ottica di un rilancio europeo. Chiaramente non si tratterebbe di un’opzione facile e non solo per l’Inter, considerando che di mezzo c’è anche il Mondiale".
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