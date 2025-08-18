Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter, da Lookman fino alle operazioni in uscita:
Sky – Ecco i trequartisti Inter. Difensore in un caso. Asllani, cosa manca
"Il quarto attaccante sarà Bonny, mentre nella batteria dei trequartisti l'Inter può schierare questi giocatori: Frattesi, Mkhitaryan e Zielinski. In virtù di quanto visto e provato da Chivu, si è deciso di lasciare la pista Lookman per cercare di riequilibrare la squadra"
"Asllani-Bologna? L'accordo tra club c'è, manca quello col giocatore. Inter disposta a lasciarlo andare per 8-9 più 40%, bisogna parlare col giocatore e trovare un accordo definitivo"
"Difensore? Per il momento l'Inter rimane così. Se parte Pavard, l'Inter interverrà anche in difesa, intende svecchiare il reparto difensivo ma l'anno scorso ha avuto ottime garanzie, ha continuato col gruppo della passata stagione e continuerà anche quest'anno salvo piccoli spostamenti. Al momento non sono arrivate offerte all'Inter per Pavard, c'è il grande interesse del NEOM ma che non ha formalizzato offerte all'Inter"
