Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter, obiettivo difensore: tramontato Solet, resiste Chalobah, proposto Stones
La priorità del mercato dell'Inter è l'esterno destro, ma la dirigenz anerazzurra è alla ricerca anche di un difensore centrale. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "L'Inter ha salutato Acerbi e De Vrij a fine contratto, Pavard è in uscita, Akanji tornerà più tardi per via del Mondiale. Il centrale è un'esigenza importante.
L'ipotesi Solet è ormai fredda, tramontata, mentre resta in piedi Trevoh Chalobah del Chelsea, 27 anni. Su di lui c'è anche il Como. Nelle scorse settimane è stato proposto anche John Stones, svincolato dal Manchester City. Classe '94, nelle ultime dieci stagioni ha vinto di tutto in Inghilterra. Attualmente è impegnato al Mondiale. Il 15 luglio sfiderà Lautaro in semifinale. Chissà se tra un'azione e l'altra, o magari a inizio partita, il capitano andrà a parlargli di quant'è bella Appiano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA