La priorità del mercato dell'Inter è l'esterno destro, ma la dirigenz anerazzurra è alla ricerca anche di un difensore centrale. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "L'Inter ha salutato Acerbi e De Vrij a fine contratto, Pavard è in uscita, Akanji tornerà più tardi per via del Mondiale. Il centrale è un'esigenza importante.