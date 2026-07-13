I nerazzurri, sfumati per motivi diversi Palestra e Khalaili, sono ancora alla ricerca del sostituto di Dumfries

Fabio Alampi Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 22:37)

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La stagione 2026/27 dell'Inter è ufficialmente iniziata oggi, con i primi test fisici ad Appiano Gentile. In questi giorni la squadra proseguirà con gli allenamenti, in attesa della partenza per il ritiro in Germania. La dirigenza, nel frattempo, proverà a consegnare quanto prima a Chivu le pedine mancanti: la priorità, come noto, è un esterno che possa raccogliere l'eredità di Dumfries, dopo che le trattative per Palestra e Khalaili - per motivi diversi - sono sfumate.

Il nome ora in cima alla lista, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Guela Doue, ivoriano dello Strasburgo: "Al momento, l'esterno destro tornato in orbita in quota Inter è quello di Guéla Doué dello Strasburgo, 24 anni, reduce da un ottimo Mondiale con la Costa d'Avorio. È il fratello maggiore di Désiré, ala del Psg due volte campione d'Europa. Doué jr è stato vicino anche al Milan.

Il costo è alto: quaranta milioni di euro. Troppi. Per questo si cercherà di trattare sul prezzo, ma al tempo stesso anche di virare su altri giocatori. La fascia destra è una priorità. I piani alti puntano a chiudere entro l'inizio del ritiro, in modo tale da dare a Chivu un titolare fisso. Non è facile".