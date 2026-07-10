Dopo aver completato l'operazione Khalaili (oggi visite mediche), per l'Inter è tempo di puntare all'acquisto di un difensore, diventato necessario dopo gli addi di Acerbi e de Vrij. Il primo nome, come noto, è Chalobah, ma in lista ci sono anche altri profili, come Lucumi del Bologna e l'ipotesi suggestiva di David Alaba, proposto a zero ai nerazzurri: