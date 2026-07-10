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Inter, ora il colpo in difesa. E spunta la pista suggestiva: “Oltre a Chalobah c’è un nome top a zero”
Dopo aver completato l'operazione Khalaili (oggi visite mediche), per l'Inter è tempo di puntare all'acquisto di un difensore, diventato necessario dopo gli addi di Acerbi e de Vrij. Il primo nome, come noto, è Chalobah, ma in lista ci sono anche altri profili, come Lucumi del Bologna e l'ipotesi suggestiva di David Alaba, proposto a zero ai nerazzurri:
"Nel primo fascicolo sul tavolo del direttore sportivo Piero Ausilio compaiono anche altri profili dietro a Chalobah. C’è quello dello svincolato David Alaba, 34enne proposto all’Inter da settimane, ma anche il 28enne Jhon Lucumi del Bologna. Quest’ultimo ha una clausola da 28 milioni — valida fino al 15 luglio — che diventerà poi “trattabile”, dopo quella data, ma comunque la richiesta dei rossoblù difficilmente sarà inferiore ai 25 milioni".
"E al di là della questione economica, ancora tutta da valutare per l’Inter, c’è quella legata al fatto che sul colombiano c’è anche la Juventus che però al momento ritiene troppo alto il costo della clausola. Più avanti, chissà. Magari un derby d’Italia di mercato potrà movimentare l’estate a Milano e a Torino", scrive la Gazzetta dello Sport.
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