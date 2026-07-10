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Inter, chiusa un’altra operazione in uscita: Spinaccè giocherà con il Mantova
L'attaccante classe 2006, dopo una stagione in Serie C con l'U23 nerazzurra, è pronto per salire di categoria
Manca ancora l'ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi: Matteo Spinaccè sarà un nuovo giocatore del Mantova. L'attaccante classe 2006, dopo una stagione in Serie C con l'Inter U23, è pronto per salire di categoria e mettersi alla prova altrove: secondo La Voce di Mantova, l'accordo è stato raggiunto nella giornata di ieri.
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