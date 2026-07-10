FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, diversi giovani in uscita: individuato chi può portare la cifra più alta

calciomercato

Inter, diversi giovani in uscita: individuato chi può portare la cifra più alta

Inter, diversi giovani in uscita: individuato chi può portare la cifra più alta - immagine 1
Il punto sui giovani che lasceranno Milano nel corso dell’estate: alcune trattative sono destinate a portare un margine importante
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La dirigenza dell’Inter ha un raggio d’azione molto ampio su cui basare la strategia di mercato. Gran parte del margine per gli acquisti dovrà arrivare dalle cessioni, sì, ma non solo quelle della prima squadra. Tanti giovani, su cui sta lavorando Dario Baccin in primis, troveranno sistemazione e contribuiranno a creare un tesoretto. Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione. Si legge infatti:

Inter, diversi giovani in uscita: individuato chi può portare la cifra più alta- immagine 2

“La dirigenza dell'Inter ha un serbatoio di giovani che sa di dover gestire con grande cura. Tra chi è già in orbita della prima squadra, chi invece brama di arrivarci e chi ha gia preparato le valigie per cercare altrove continuità e stimoli. Colui che potrebbe garantire l'introito maggiore è Akinsanmiro.

Il trasferimento a titolo definitivo al Pisa a 7,5 milioni è saltato per una questione burocratica, ma per i Campioni d'Italia la cessione ad altri club, molto probabilmente all'estero, potrebbe portare anche una cifra più alta.

Diverse offerte le ha già ricevute Luka Topalovic, prospetto che intriga in Italia e fuori: il club nerazzurro potrebbe lasciarlo partire, ma tenderà a mantenere comunque il controllo sul suo cartellino. È già successo anche con Stabile, Alexiou e De Pieri, finiti rispettivamente a Sudtirol, AEK Atene e Ascoli in queste ore con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto”.

Leggi anche
Pavard manda segnali, rientro a Milano dopo il prestito: “Inter ha le idee chiare sul...
Pedullà – Inter, valutazioni in corso su Chalobah: le ultime e la possibile alternativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA