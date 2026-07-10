Inter, diversi giovani in uscita: individuato chi può portare la cifra più alta

Il punto sui giovani che lasceranno Milano nel corso dell’estate: alcune trattative sono destinate a portare un margine importante

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 15:16)

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La dirigenza dell’Inter ha un raggio d’azione molto ampio su cui basare la strategia di mercato. Gran parte del margine per gli acquisti dovrà arrivare dalle cessioni, sì, ma non solo quelle della prima squadra. Tanti giovani, su cui sta lavorando Dario Baccin in primis, troveranno sistemazione e contribuiranno a creare un tesoretto. Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione. Si legge infatti:

“La dirigenza dell'Inter ha un serbatoio di giovani che sa di dover gestire con grande cura. Tra chi è già in orbita della prima squadra, chi invece brama di arrivarci e chi ha gia preparato le valigie per cercare altrove continuità e stimoli. Colui che potrebbe garantire l'introito maggiore è Akinsanmiro.

Il trasferimento a titolo definitivo al Pisa a 7,5 milioni è saltato per una questione burocratica, ma per i Campioni d'Italia la cessione ad altri club, molto probabilmente all'estero, potrebbe portare anche una cifra più alta.

Diverse offerte le ha già ricevute Luka Topalovic, prospetto che intriga in Italia e fuori: il club nerazzurro potrebbe lasciarlo partire, ma tenderà a mantenere comunque il controllo sul suo cartellino. È già successo anche con Stabile, Alexiou e De Pieri, finiti rispettivamente a Sudtirol, AEK Atene e Ascoli in queste ore con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto”.