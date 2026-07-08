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calciomercato
Inter, Dimarco ha mollato Roc Nation: ora a occuparsi del suo rinnovo sarà…
Tra i rinnovi da discutere a stretto giro c'è anche quello di Federico Dimarco. Nel contratto del laterale nerazzurro c'è un'opzione in favore dell'Inter per estendere di una stagione l'accordo, ma il ragazzo ha già fatto capire di voler discutere dei termini del prolungamento. Si legge intanto su TuttoSport:
"Federico Dimarco ha mollato Roc Nation. Decisione motivata dallo stallo sul rinnovo di contratto: l’Inter - avendo l’opzione per prolungare l’accordo in essere dal 2027 al 2028 - non ha fretta nel prendere in mano la pratica nonostante l’interessato probabilmente attendesse di firmare un contratto “a vita” fino al 2030/2031 con stipendio alzato ai livelli di Barella e Bastoni (attualmente l’esterno guadagna un paio di milioni in meno rispetto ai compagni). Toccherà ad Arturo Canales prendersi carico della pratica ma risulta difficile pensare a uno strappo alla luce del fatto che Dimarco è legatissimo al mondo nerazzurro".
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