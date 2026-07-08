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Inter, per Frattesi Roma e Juve si defilano. Rimane in pole una squadra di Serie A
Allegri potrebbe sceglierlo come incursore nella sua formazione. Da capire se il Napoli potrà accontentare le richieste dell'Inter
Il futuro di Davide Frattesi sembra essere lontano dall'Inter. Il centrocampista, dopo l'ultima stagione deludente, vuole giocare con maggiore continuità e sta valutando le proposte finora arrivate. Sulle sue tracce c'è da tempo il Nottingham Forest, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Italia.
Secondo quanto riporta Repubblica, "Il Napoli resta in pressing sul centrocampista dell'Inter. Roma e Juve si defilano". Allegri potrebbe sceglierlo come incursore nella sua formazione. Da capire se il Napoli potrà accontentare le richieste dell'Inter che non vuole svendere il centrocampista.
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