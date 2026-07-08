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Inter, per Frattesi Roma e Juve si defilano. Rimane in pole una squadra di Serie A

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Allegri potrebbe sceglierlo come incursore nella sua formazione. Da capire se il Napoli potrà accontentare le richieste dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

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Il futuro di Davide Frattesi sembra essere lontano dall'Inter. Il centrocampista, dopo l'ultima stagione deludente, vuole giocare con maggiore continuità e sta valutando le proposte finora arrivate. Sulle sue tracce c'è da tempo il Nottingham Forest, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Italia.

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Getty Images

Secondo quanto riporta Repubblica, "Il Napoli resta in pressing sul centrocampista dell'Inter. Roma e Juve si defilano". Allegri potrebbe sceglierlo come incursore nella sua formazione. Da capire se il Napoli potrà accontentare le richieste dell'Inter che non vuole svendere il centrocampista.

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