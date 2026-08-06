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Federico Dimarco è ripartito da dove aveva lasciato. L'esterno sinistro dell'Inter, dopo una stagione da MVP della Serie A e con il record di assist, si è presentato nel migliore dei modi per la preparazione estiva, risultando subito uno dei migliori nel pre campionato nerazzurro, con tanto di gol nel derby di ieri e assist contro il Manchester City pochi giorni prima. Un elemento cardine per la formazione di Chivu, con la dirigenza interista che ha in mente di blindarlo ulteriormente con un contratto sostanzialmente a vita.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'estate, archiviati i bilanci e soprattutto i festeggiamenti, impone di guardare avanti. E all'orizzonte c'è una stagione in cui confermarsi e in cui crescere in Champions League («Sappiamo che l'anno scorso siamo usciti troppo presto contro un avversario che tecnicamente era inferiore ma che si è dimostrato più forte di noi in campo» ha detto proprio il 32 interista).

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Ma per Dimarco ecco che lì davanti si staglia anche il rinnovo di contratto. L'esterno è a scadenza nel 2027, quindi al termine del prossimo campionato, ma l'Inter ha la possibilità di esercitare l'opzione unilaterale di rinnovo per allungare di un altro anno il suo contratto, dunque al 2028. Questo soprattutto rappresenterà un primo passo per andare ancora più avanti insieme. Sedersi tutti intorno a un tavolo favorirà un ulteriore dialogo tra le parti per discutere di come far proseguire una già lunga storia d'amore come quella del ragazzo di Porta Romana con i colori nerazzurri: dritti fino al 2030, questo diventerà il nuovo obiettivo. Nuova stretta di mano, nuova firma per consolidare ancora di più il legame tra la società e un elemento cardine della rosa del presente ma anche dei prossimi anni".