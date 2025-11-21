Il calciatore è arrivato in estate ma non ha ancora trovato spazio: solo 26 minuti giocati con la maglia dell'Inter

Si è parlato tanto di lui nei giorni scorsi. Andy Dioufè arrivato in estate a Milano dal Lens, ma con l'Interha giocato solo ventisei minuti. Aveva giocato anche una partita con il Lens prima di partire per l'Italia e per questo non può giocare in un'altra squadra in Europa ed è stato escluso quindi un prestito a gennaio.

Dalla Francia però arrivano indiscrezioni secondo le quali l'Inter avrebbe comunque deciso di mandarlo in prestito in Arabia Saudita. Uno dei club che potrebbe prendere in considerazione il trasferimento - da quanto scrive il sito francese Jeunes foot eux - è l'Al-Taawoun FC, club secondo in classifica nella Saudi Pro League in questo momento e nel quale gioca Fulgini, suo ex compagno nella squadra francese.

"Perché l'Arabia Saudita e non l'Europa? Il motivo è semplice: il regolamento FIFA. Un giocatore può essere tesserato per un massimo di tre club in una singola stagione, ma può giocare solo per due squadre. Andy Diouf ha già giocato partite per due squadre in questa stagione: l'RC Lens ad agosto, poi l'Inter. Un prestito in Europa è quindi impossibile. Unica soluzione: un campionato al di fuori della UEFA", scrivono in Francia. Il club arabo dal canto suo sarebbe pronto a rescindere il contratto in prestito di Romain Faivre. L'ex giocatore del Lione, in prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto, potrebbe liberare un posto per Diouf. Il calciatore franco-senegalese è sotto contratto fino al 203 con l'Inter, ma il suo futuro sembra già essere altrove", scrivono in Francia.

