Il giornalista di Skysport ha parlato del mercato del futuro sia rispetto ai giocatori in scadenza a fine anno sia per quanto riguarda gennaio

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre - 15:49

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato dei giocatori in scadenza dell'Inter e delle intenzioni del club nerazzurro rispetto al prossimo mercato, quello di gennaio. Questo è quanto ha riferito l'esperto di mercato:

«Scadenze giugno 2026 Inter? Ci sono diversi giocatori importanti in scadenza come Sommer, de Vrij, Acerbi e poi anche Darmian e Akanji che l'Inter ha intenzione però di riscattare dal City. Sugli altri non si è andati sui dettagli, se ne parlerà avanti», ha spiegato il giornalista.

«La società nerazzurra, rispetto al mercato di gennaio, non ha esigenze particolari. Diouf gioca poco ma ha giocato con Lens e Inter e non si può trasferire in un altro club. Luis Henrique gioca poco ma ha davanti Dumfries, Dimarco, Carlos Augusto. L'Inter è soddisfatta comunque di lui e non sta pensando di sostituirlo. Non ci sono necessità nei vari ruoli, poi chiaro che c'è ancora tempo», ha concluso il giornalista rispetto alla prossima sessione di mercato.

(Fonte: SS24)