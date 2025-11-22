“Chi può essere un fantasma nel mercato di gennaio è il Galatasaray che vuole investire con uno o due acquisti importanti, nomi pesanti. Il nome di Lookman è in lista, no accordi chiusi, neanche col giocatore o col club, ma interessa al Galatasaray. E il club tornerà in Italia a sondare anche altri giocatori. Non mi risulta che sia un’operazione fatta”, ha detto Romano sul suo canale YouTube.