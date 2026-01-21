Anche contro l'Arsenal Yann Sommer ha mostrato limiti che non possono più essere ignorati. Per questo l'Inter lavora per progettare il post Sommer e al momento c'è un nome in cima alla lista. "Discorsi avviati con Emiliano Martinez, campione del mondo in carica con l’Argentina e numero uno dell’Aston Villa terzo in Premier League. Il trentatreenne, due premi Yashin in carriera, ha commesso errori pesanti nelle ultime partite e la sensazione è che la sua avventura inglese sia giunta ai titoli di coda", si legge sul Corriere della Sera.