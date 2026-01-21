Anche contro l'Arsenal Yann Sommer ha mostrato limiti che non possono più essere ignorati. Per questo l'Inter lavora per progettare il post Sommer e al momento c'è un nome in cima alla lista. "Discorsi avviati con Emiliano Martinez, campione del mondo in carica con l’Argentina e numero uno dell’Aston Villa terzo in Premier League. Il trentatreenne, due premi Yashin in carriera, ha commesso errori pesanti nelle ultime partite e la sensazione è che la sua avventura inglese sia giunta ai titoli di coda", si legge sul Corriere della Sera.
"Potrebbe iniziare a breve, invece, quella nerazzurra di Leon Jakirovic, difensore mancino della Dinamo Zagabria classe 2008: «Saremmo felici di averlo con noi, è un ragazzo molto interessante», le parole del presidente Beppe Marotta. In difesa nuovo riavvicinamento anche per un altro giovanissimo, il centrale croato (18 anni) dell’Hajduk Spalato Mlačić. Appuntamento la prossima settimana. Per la fascia destra l’obiettivo resta Perisic, occhio anche a Strefezza, oggi all’Olympiacos".
