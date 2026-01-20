FC Inter 1908
Sky – Inter, addio Sommer: contattato Dibu Martinez. Nodo ingaggio

Nella short list dei portieri seguiti dall'Inter per la prossima stagione c'è anche Emiliano Martinez: le ultime
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter si sta muovendo per cercare un portiere in vista della prossima stagione. L'addio di Sommer è infatti scontato e i nerazzurri avranno un nuovo estremo difensore titolare, in attesa di capire anche il futuro di Josep Martinez.

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, ha fatto il nome di Emiliano Dibu Martinez, attuale portiere dell'Aston Villa: "L'Inter si sta guardando attorno anche per il dopo Sommer.

C'è una short list e in questa short list c'è anche il Dibu Martinez, ci sono stati contatti nelle ultime ore, l'Inter ha fatto capire che Martinez è in questa lista, non vuole andare oltre determinati limiti d'ingaggio. Dibu Maritnez guadagna tanto all'Aston Villa ed è da capire se accetterà di abbassarsi l'ingaggio. Per l'Inter è un'opzione"

