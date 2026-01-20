Zvonimir Boban , tra gli opinionisti di Skysport per la Champions League , prima di Inter - Arsenal ha incrociato in diretta Beppe Marotta, il presidente del club nerazzurro. I due sono stati chiamati in causa da Gianluca Di Marzio e hanno dato vita ad un siparietto: «Abbiamo i due presidenti di Inter e Dinamo Zagabria che stanno trattando Leon Jakirović », ha spiegato il giornalista. «Potete firmare in diretta, fate un segno col dito», ha scherzato.

Il presidente nerazzurro ha sorriso: «Siamo due professionisti seri. Sappiamo che la Dinamo ha sempre giocatori interessentassimi. Non nascondo che i miei collaboratori hanno sicuramente fatto un sondaggio e quindi spero si possa arrivare alla conclusione. Saremmo felici di annoverare questo ragazzo nel nostro ragazzo e mi riferisco anche all'Under23 evidentemente. La Dinamo è una fucina di giovani. Preso Sucic e siamo contenti. Ovviamente il presidente (Boban.ndr) ha diritto di scegliere lui quale cifra vuole accettare, ma noi siamo ottimisti». «Parliamo domani, Beppe», ha risposto Boban, presidente del club croato. «Di Marzio sa sempre prima di noi, sa prima dai corridoi, corridoi solo a lui noti», ha concluso l'ex giocatore rossonero.