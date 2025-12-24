Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un'occasione importante per l'Inter. Il club ha necessità di colmare alcune lacune, in particolare a Chivu servirebbe un esterno destro e un difensore centrale. I soldi in cassa non mancano come sottolinea Calciomercato.com.
Inter, ecco quanta disponibilità c’è in cassa per il mercato e cosa trapela dal club
"Sucic, Bonny e Luis Henrique erano già arrivati prima che la proprietà decidesse di destinare i 40 milioni per il colpo di mercato. Nel frattempo l’Atalanta porta a casa Zalewski per 17 milioni di euro mentre l’Inter, dopo i rifiuti, prima da parte dei bergamaschi e poi da parte della Roma, rispettivamente per Lookman e Koné, decide di investire 20 milioni di euro per Diouf del Lens. 40+17-20, se la matematica non è un’opinione e se in estate tutte le trattative dichiarate sono state vere, il saldo che l’Inter dovrebbe ancora conservare nelle casse è di circa 37 milioni di euro. Volendo arrotondare per difetto possiamo dire al 35 milioni e visto che si tratta di un mercato rischio di gennaio, possiamo anche ammettere che la proprietà voglia spingersi al massimo fino a 25/30 milioni di euro di spesa. Comprensibile, ma questo gruzzoletto c’è ancora?".
"Da Viale della Liberazione non arrivano né conferme, né smentite. Marotta ha spiegato, come sempre fa, che di fronte a una vera occasione i nerazzurri sapranno farsi trovare pronti. Ma quella di Chivu è una squadra che ha palesemente bisogno di aiuto. Luis Henrique è sotto il livello di sufficienza, Dumfries sarà fuori fino a marzo e nel frattempo, da almeno 4 anni, l’Inter è alla ricerca di un profilo che riesca a fare la differenza saltando l’uomo. È evidente che le necessità attuali richiedano uno sforzo in più, non si tratta più di mettersi in attesa dell’occasione. La liquidità per portare avanti un’operazione di tutto rispetto dovrebbe essere a disposizione del club, almeno fino a nuove comunicazioni".
