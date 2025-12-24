"Sucic, Bonny e Luis Henrique erano già arrivati prima che la proprietà decidesse di destinare i 40 milioni per il colpo di mercato. Nel frattempo l’Atalanta porta a casa Zalewski per 17 milioni di euro mentre l’Inter, dopo i rifiuti, prima da parte dei bergamaschi e poi da parte della Roma, rispettivamente per Lookman e Koné, decide di investire 20 milioni di euro per Diouf del Lens. 40+17-20, se la matematica non è un’opinione e se in estate tutte le trattative dichiarate sono state vere, il saldo che l’Inter dovrebbe ancora conservare nelle casse è di circa 37 milioni di euro. Volendo arrotondare per difetto possiamo dire al 35 milioni e visto che si tratta di un mercato rischio di gennaio, possiamo anche ammettere che la proprietà voglia spingersi al massimo fino a 25/30 milioni di euro di spesa. Comprensibile, ma questo gruzzoletto c’è ancora?".