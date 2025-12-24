FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, ecco quanta disponibilità c’è in cassa per il mercato e cosa trapela dal club

calciomercato

Inter, ecco quanta disponibilità c’è in cassa per il mercato e cosa trapela dal club

Inter, ecco quanta disponibilità c’è in cassa per il mercato e cosa trapela dal club - immagine 1
Cristian Chivu ha bisogno di un paio di pedine fondamentali per affrontare una seconda parte di stagione ricca di impegni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un'occasione importante per l'Inter. Il club ha necessità di colmare alcune lacune, in particolare a Chivu servirebbe un esterno destro e un difensore centrale. I soldi in cassa non mancano come sottolinea Calciomercato.com.

Inter Marotta
Getty Images

"Sucic, Bonny e Luis Henrique erano già arrivati prima che la proprietà decidesse di destinare i 40 milioni per il colpo di mercato. Nel frattempo l’Atalanta porta a casa Zalewski per 17 milioni di euro mentre l’Inter, dopo i rifiuti, prima da parte dei bergamaschi e poi da parte della Roma, rispettivamente  per Lookman e Koné, decide di investire 20 milioni di euro per Diouf del Lens. 40+17-20, se la matematica non è un’opinione e se in estate tutte le trattative dichiarate sono state vere, il saldo che l’Inter dovrebbe ancora conservare nelle casse è di circa 37 milioni di euro. Volendo arrotondare per difetto possiamo dire al 35 milioni e visto che si tratta di un mercato rischio di gennaio, possiamo anche ammettere che la proprietà voglia spingersi al massimo fino a 25/30 milioni di euro di spesa. Comprensibile, ma questo gruzzoletto c’è ancora?".

Inter, ecco quanta disponibilità c’è in cassa per il mercato e cosa trapela dal club- immagine 3

"Da Viale della Liberazione non arrivano né conferme, né smentite. Marotta ha spiegato, come sempre fa, che di fronte a una vera occasione i nerazzurri sapranno farsi trovare pronti. Ma quella di Chivu è una squadra che ha palesemente bisogno di aiuto. Luis Henrique è sotto il livello di sufficienza, Dumfries sarà fuori fino a marzo e nel frattempo, da almeno 4 anni, l’Inter è alla ricerca di un profilo che riesca a fare la differenza saltando l’uomo. È evidente che le necessità attuali richiedano uno sforzo in più, non si tratta più di mettersi in attesa dell’occasione. La liquidità per portare avanti un’operazione di tutto rispetto dovrebbe essere a disposizione del club, almeno fino a nuove comunicazioni". 

(Calciomercato.com)

