Continua l'intreccio di mercato tra Inter e Atalanta: i due club nerazzurri lavorano spesso fianco a fianco a livello di operazione, come dimostra la cessione di Nicola Zalewski, ultimo affare tra le due società.

E tra le file dei bergamaschi c'è un nome che l'Inter, secondo il Corriere di Bergamo, non ha mai dimenticato: "Sullo sfondo c’è Scalvini, seguito da anni dall’Inter, reduce da una stagione e mezza travagliata dagli infortuni, ancora mai impiegato da Palladino. Da Milano l’attenzione resta alta".