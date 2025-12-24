In molti si stanno chiedendo se l'Inter effettivamente opererà sul mercato di gennaio. La fascia destra, infatti, resta un problema visto che Luis Henrique finora ha convinto poco e l'assenza di Dumfries sarà molto pesante, visto che l'olandese dovrebbe rientrare a marzo.

"L’Inter non si sbilancia in vista del mercato di gennaio. Nonostante l’operazione alla caviglia di Dumfries (2-3 mesi di stop), il club non ha sciolto la riserva su un nuovo acquisto per la fascia destra dove estate sono stati investiti 25 milioni per Luis Henrique. Non è facile far digerire a Oaktree che è necessario tornare a comprare perché il brasiliano non ha convinto del tutto", si legge su La Stampa che poi aggiunge: