FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, 4 nomi per la fascia destra. “Ma non è facile far digerire ad Oaktree che…”

calciomercato

Inter, 4 nomi per la fascia destra. “Ma non è facile far digerire ad Oaktree che…”

Inter, 4 nomi per la fascia destra. “Ma non è facile far digerire ad Oaktree che…” - immagine 1
Non è detto che l'Inter intervenga nel mercato di gennaio ma la fascia destra resta un tema da affrontare
Matteo Pifferi Redattore 

In molti si stanno chiedendo se l'Inter effettivamente opererà sul mercato di gennaio. La fascia destra, infatti, resta un problema visto che Luis Henrique finora ha convinto poco e l'assenza di Dumfries sarà molto pesante, visto che l'olandese dovrebbe rientrare a marzo.

Inter, 4 nomi per la fascia destra. “Ma non è facile far digerire ad Oaktree che…”- immagine 2
Getty

"L’Inter non si sbilancia in vista del mercato di gennaio. Nonostante l’operazione alla caviglia di Dumfries (2-3 mesi di stop), il club non ha sciolto la riserva su un nuovo acquisto per la fascia destra dove estate sono stati investiti 25 milioni per Luis Henrique. Non è facile far digerire a Oaktree che è necessario tornare a comprare perché il brasiliano non ha convinto del tutto", si legge su La Stampa che poi aggiunge:

Inter, 4 nomi per la fascia destra. “Ma non è facile far digerire ad Oaktree che…”- immagine 3
Getty Images

"Piace molto Palestra, in prestito al Cagliari. Sul 20enne dell’Atalanta però c’è anche il forte interesse della Juve e tante squadre estere. Nella lista anche Dodò (Fiorentina), Norton-Cuffy (Genoa), Valincic (Dinamo Zagabria). Potrebbe essere anticipato un tentativo su Muharemovic (Sassuolo) se partirà De Vrij"

Leggi anche
Mercato, c’è un nome che non è mai tramontato: “Inter mantiene attenzione alta...
Vice Dumfries, ecco perché l’Inter non può prendere Belghali a gennaio: non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA