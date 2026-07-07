Il club nerazzurro attivo su più fronti ha ormai chiuso una trattativa e si prepara all'annuncio ufficiale

Il mercato dell'Inter è in fermento. Tra i nomi sul tavolo ce n'è uno che attende ormai soltanto di vestire la maglia nerazzurra. La trattativa è conclusa, per cui è arrivato anche il via libera a far volare il calciatore a Milano per concludere il percorso che lo separa dall'annuncio ufficiale del suo arrivo all'Inter. Si tratta di Ivan Provedel, portiere pronto a lasciare la Lazio di Claudio Lotito per realizzare il sogno che porta dentro da bambino, come rivelato dal suo procuratore.