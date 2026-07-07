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Mercato Inter, non solo Khalaili e Jones: domani a Milano appuntamento con…
Il mercato dell'Inter è in fermento. Tra i nomi sul tavolo ce n'è uno che attende ormai soltanto di vestire la maglia nerazzurra. La trattativa è conclusa, per cui è arrivato anche il via libera a far volare il calciatore a Milano per concludere il percorso che lo separa dall'annuncio ufficiale del suo arrivo all'Inter. Si tratta di Ivan Provedel, portiere pronto a lasciare la Lazio di Claudio Lotito per realizzare il sogno che porta dentro da bambino, come rivelato dal suo procuratore.
La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti sul quotidiano: "Ma il mercato dell’Inter non si esaurisce ai nomi dei soli Khalaili e Jones, perché proprio nella giornata di domani Ivan Provedel avvierà l’iter per diventare ufficialmente interista: arrivo a Milano, approfondite visite mediche e annuncio".
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