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Mercato, diktat Oaktree: ogni acquisto Inter deve avere un costo annuo a bilancio inferiore a…

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Anche dovendo alzare di qualcosa l’investimento Khalaili, il costo annuo a bilancio resterà comunque inferiore al tetto di Oaktree
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Non è sempre facile per l'Inter sul mercato muoversi rispettando i parametri indicati dalla proprietà americana Oaktree. Sopratutto a livello di costi annui dei calciatori a bilancio.

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Il perché lo spiega oggi il Corriere dello Sport: "L'entourage dell’esterno israeliano Khalaili ha già raggiunto un’intesa totale con viale Liberazione, per un quadriennale da circa 1,8 milioni a stagione.

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Ciò significa che, anche dovendo alzare di qualcosa l’investimento, il costo annuo a bilancio resterà comunque inferiore ai 10 milioni, ovvero il limite fissato da Oaktree per gli acquisti standard. Quel limite verrà certamente superato, invece, se l’Inter affondasse il colpo per Chalobah".

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