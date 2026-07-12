Libero – Inter, doppio choc. Stop a Khalaili, decide il Coni il dentro o fuori

Il giornale racconta di quanto accaduto con il giocatore israeliano: deve fare altri esami e solo quelli decideranno se è idoneo o no per giocare in Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 13:02)

Il Coni ha chiesto ulteriori approfondimenti: l'acquisto di Khalailiè sospeso e a rischio. "Le prossime, in casa Inter, saranno ore di attesa, una pausa forzata che un po' fa tremare la terra sotto i piedi, e non solo perché c'è il rischio di vedere compromessa un'operazione di mercato. Da considerare c'è anche l'aspetto umano, con la vicinanza che il club, in questi momenti di profonda incertezza e instabilità emotiva, non può far mancare a Khalaili", scrive Libero a proposito della vicenda.

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"Ulteriori indagini chiariranno la natura della complicanza. Per domani mattina è previsto che uno specialista si esprima con chiarezza, indicando al club e al calciatore la strada da percorrere. Non si tratta di parametri soggettivi, quelle attese sono valutazioni definitive che dovrà esprimere esclusivamente il Coni, assegnando o meno a Khalaili l'idoneità sportiva. E allora diventa anche inutile raccogliere indiscrezioni o sondare possibili sensazioni: sarà bianco o nero, dentro o fuori. Una sospensione temporale che pretende rispetto e discrezione, null'altro", si legge ancora sul quotidiano.

Khalaili era il profilo individuato dall'Inter dopo il no di Palestra (per questo il quotidiano parla di 'doppio choc') e veniva ritenuto anche più funzionale per il gioco di Chivu. Se ci fosse uno stop definitivo del Coni al giocatore israeliano non sarà semplice gestire il tutto anche per l'individuazione di un nuovo profilo. Al momento non ci sono alternative pronte e ogni discorso è rimandato ai prossimi giorni, quando arriverà la valutazione definitiva del Coni.

(Fonte: Libero)