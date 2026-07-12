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fcinter1908 calciomercato mercato inter Tramontana su Bastoni: “Ecco cosa succede se va al Real Madrid”, Ordine: “Mi dicono che…”

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Tramontana su Bastoni: “Ecco cosa succede se va al Real Madrid”, Ordine: “Mi dicono che…”

Tramontana su Bastoni: “Ecco cosa succede se va al Real Madrid”, Ordine: “Mi dicono che…” - immagine 1
L'analisi della situazione del difensore nerazzurro nello studio di Sole24ore TV
Redazione1908

L'Inter è pronta a iniziare la nuova stagione. Da domani, infatti, si riparte ufficialmente con la conferenza di presentazione, durante la quale interverranno Beppe Marotta e Cristian Chivu. In ritiro, a parte i nazionali ancora impegnati nel Mondiale, ci saranno tutti. Anche Alessandro Bastoni, che sta vivendo un momento molto delicato. Dopo l'inchiesta per presunta prostituzione minorile che lo ha visto coinvolto, l'Inter ha fatto naturalmente quadrato intorno a lui. Ma le voci di mercato che lo vedevano vicino al Real non sono finite. Ecco come ha analizzato la situazione Filippo Tramontana: CONTINUA A LEGGERE.

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