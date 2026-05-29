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fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS – Inter, doppio colpo in canna? Uno scambio può accendere due piste

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CdS – Inter, doppio colpo in canna? Uno scambio può accendere due piste

Inter Ausilio
I nerazzurri studiano l'incastro di mercato per sistemare due tasselli in entrata e uno in uscita
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter sta lavorando per sistemare più reparti. Sia in entrata, che in uscita. Perché non bastano ovviamente gli slot lasciati liberi dai partenti a parametro zero per lasciare margine numerico ed economico sufficiente. Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma in particolare su un possibile incastro:

Inter Chivu
screen

"Non a caso, alla fine dello scorso gennaio, la Lazio fece un doppio tentativo last-minute per il centrocampista romano, prima per un acquisto immediato a titolo definitivo (poco più di una ventina di milioni l’offerta) e poi per un prestito con diritto di riscatto fissato attorno a 30 milioni. L’Inter, però, tenne chiusa la porta, perché non riteneva adeguata la prima proposta, mentre per la seconda, di poco inferiore a quella del Nottingham Forrest, mancava il via libera del Liverpool per Jones, che avrebbe dovuto prendere il posto di Frattesi nel centrocampo di Chivu.

 A distanza di qu alche mese, dunque, si potrebbe arrivare a un incastro solo appena differente. Il club nerazzurro, infatti, continua a inseguire Jones e intende cedere Frattesi: cambierebbe solo la destinazione di quest’ultimo. Al momento, comunque, si tratta solo di uno scenario in fase di studio nelle stanze di viale Liberazione".

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