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CdS – Inter, doppio colpo in canna? Uno scambio può accendere due piste
L'Inter sta lavorando per sistemare più reparti. Sia in entrata, che in uscita. Perché non bastano ovviamente gli slot lasciati liberi dai partenti a parametro zero per lasciare margine numerico ed economico sufficiente. Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma in particolare su un possibile incastro:
"Non a caso, alla fine dello scorso gennaio, la Lazio fece un doppio tentativo last-minute per il centrocampista romano, prima per un acquisto immediato a titolo definitivo (poco più di una ventina di milioni l’offerta) e poi per un prestito con diritto di riscatto fissato attorno a 30 milioni. L’Inter, però, tenne chiusa la porta, perché non riteneva adeguata la prima proposta, mentre per la seconda, di poco inferiore a quella del Nottingham Forrest, mancava il via libera del Liverpool per Jones, che avrebbe dovuto prendere il posto di Frattesi nel centrocampo di Chivu.
A distanza di qu alche mese, dunque, si potrebbe arrivare a un incastro solo appena differente. Il club nerazzurro, infatti, continua a inseguire Jones e intende cedere Frattesi: cambierebbe solo la destinazione di quest’ultimo. Al momento, comunque, si tratta solo di uno scenario in fase di studio nelle stanze di viale Liberazione".
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