L'Inter sta lavorando per sistemare più reparti. Sia in entrata, che in uscita. Perché non bastano ovviamente gli slot lasciati liberi dai partenti a parametro zero per lasciare margine numerico ed economico sufficiente. Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma in particolare su un possibile incastro:

"Non a caso, alla fine dello scorso gennaio, la Lazio fece un doppio tentativo last-minute per il centrocampista romano, prima per un acquisto immediato a titolo definitivo (poco più di una ventina di milioni l’offerta) e poi per un prestito con diritto di riscatto fissato attorno a 30 milioni. L’Inter, però, tenne chiusa la porta, perché non riteneva adeguata la prima proposta, mentre per la seconda, di poco inferiore a quella del Nottingham Forrest, mancava il via libera del Liverpool per Jones, che avrebbe dovuto prendere il posto di Frattesi nel centrocampo di Chivu.