Tra i tanti giocatori in odore di partenza in casa Inter, c'è sicuramente Denzel Dumfries . L'esterno olandese non ha mai nascosto la sua intenzione di provare un'esperienza in Premier League e questa sembra l'estate giusta per riuscirci.

"E’ curioso pensare che oggi Dumfries diventi importante nell’ottica dell’acquisto di Palestra. Ma c’è una ragione: la clausola da 25 milioni a gennaio non valeva, mentre a luglio può essere attivata dal giocatore in qualunque momento. Stavolta l’Inter ha annusato, dentro all’aria calda del maggio milanese, l’ipotesi concreta di una separazione, visto che la freccia olandese non ha mai nascosto il desiderio di provare l’esperienza in una big europea", si legge sulla Gazzetta dello Sport .

"Chissà se nell’ambito dei colloqui con il Liverpool per Curtis Jones non si sia parlato anche di lui, ipotizzando una sorta di scambio alla pari. In fondo anche Slot è nato in Olanda... Ma questa può essere solo una delle tante idee di fine primavera. Altro può accadere dopo il Mondiale, sul mercato inglese e magari spagnolo. A Barcellona ad esempio hanno mollato Bastoni e stanno pensando a Dumfries come possibile sostituto di Koundé".