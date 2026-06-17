Inter, due club di Serie B sulle tracce di Mancuso: può partire in prestito

Due società sono pronte a puntare sul gioiellino classe 2007 dei nerazzurri: nella scorsa stagione ha totalizzato 11 gol e 2 assist

Alessandro De Felice Redattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 19:32)

Matias Mancuso potrebbe lasciare l’Inter in estate, ma solo con la formula del prestito. Il gioiellino nerazzurro classe 2007 è finito nel mirino di due club di Serie B, che vorrebbero prelevarlo a titolo temporaneo e puntare su di lui nel prossimo campionato cadetto.

Come riferisce TMW, sulle tracce di Mancuso ci sono Vicenza e Benevento, due squadre promosse - dopo aver vinto i rispettivi gironi - e pronte a recitare un ruolo importante anche in Serie B.

Aggregato in prima squadra con Simone Inzaghi due anni fa, Mancuso ha segnato dieci reti (e un assist) nell’ultimo campionato Primavera 1 e un gol e un assist in Youth League, dimostrando di essere pronto per il salto in una prima squadra.

Numeri che hanno acceso l’interesse di Vicenza e Benevento, pronti a puntare sul gioiellino italo-uruguaiano dell’Inter.