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Trevisani: “Se Palestra va all’Inter? Una settimana fa avrei detto sì, adesso dico…”
Riccardo Trevisani, che qualche settimana fa aveva dato ormai in chiusura il suo approdo in nerazzurro, è stato di nuovo interpellato sul tema
Marco Palestra continua ad essere il primo obiettivo di mercato dell'Inter, nonostante una fase di stallo con l'Atalanta.
Riccardo Trevisani, che qualche settimana fa aveva dato ormai in chiusura il suo approdo in nerazzurro, è stato di nuovo interpellato sul tema a Cronache di Spogliatoio.
"Se Palestra alla fine andrà all'Inter? Una settimana fa avrei detto sì, adesso dico forse", le parole del giornalista sportivo.
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