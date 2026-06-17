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Trevisani: “Se Palestra va all’Inter? Una settimana fa avrei detto sì, adesso dico…”

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Riccardo Trevisani, che qualche settimana fa aveva dato ormai in chiusura il suo approdo in nerazzurro, è stato di nuovo interpellato sul tema
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Marco Palestra continua ad essere il primo obiettivo di mercato dell'Inter, nonostante una fase di stallo con l'Atalanta.

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Riccardo Trevisani, che qualche settimana fa aveva dato ormai in chiusura il suo approdo in nerazzurro, è stato di nuovo interpellato sul tema a Cronache di Spogliatoio.

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Foto figc.it

"Se Palestra alla fine andrà all'Inter? Una settimana fa avrei detto sì, adesso dico forse", le parole del giornalista sportivo.

 

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