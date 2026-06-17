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Pedullà: “Provedel, manca solo scambio documenti. Ecco le reali cifre dell’affare”

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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel, ormai vicina alla conclusione. Ecco le parole del giornalista:

Pedullà: “Provedel, manca solo scambio documenti. Ecco le reali cifre dell’affare”- immagine 2

"Abbiamo scoperto di questo incontro tra Rava, agente di Provedel, e la dirigenza dell'Inter, che fa pendant con quello della scorsa settimana. C'è l'accordo sull'ingaggio, che sarà poco più di 1,5 milioni a stagione e che sarà forse leggermente ritoccato verso l'alto, visto che l'indennizzo alla Lazio sarà inferiore rispetto ai 4-4,5 chiesti dalla Lazio, sui tre milioni".

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Getty Images

"E' un grande affare per un portiere forte e, a 32 anni, ancora moderatamente giovane. Manca lo scambio dei documenti, ma la Lazio aveva dato il via libera".

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