Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel, ormai vicina alla conclusione. Ecco le parole del giornalista:

"Abbiamo scoperto di questo incontro tra Rava, agente di Provedel, e la dirigenza dell'Inter, che fa pendant con quello della scorsa settimana. C'è l'accordo sull'ingaggio, che sarà poco più di 1,5 milioni a stagione e che sarà forse leggermente ritoccato verso l'alto, visto che l'indennizzo alla Lazio sarà inferiore rispetto ai 4-4,5 chiesti dalla Lazio, sui tre milioni".