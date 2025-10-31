Hanno convinto pienamente finora i nuovi acquisti Manuel Akanji, Petar Sucic, Ange-Yoan Bonny e anche Pio Esposito, rientrato all’Inter dopo il prestito allo Spezia. Ma non tutti i nerazzurri brillano finora, anzi.
Repubblica – L’Inter e i due colpi da quasi 50 milioni: nelle idee di Chivu…
“L’exploit dei quattro nuovi arrivati non basta a dire che l’Inter quest’estate sul mercato le abbia azzeccate tutte. L’altra faccia della luna, quella in ombra, ha i lineamenti di Luis Henrique, esterno destro brasiliano arrivato dal Marsiglia, e dell’acquisto last minute Andy Diouf, centrocampista preso dal Lens. In due, insieme, sono costati una cinquantina di milioni. Non poco, per giocatori che faticano a inserirsi nelle rotazioni e che Chivu, con la schiettezza di cui è capace, ha definito «non ancora pronti». E lo ha ribadito coi fatti quando, al minuto 32 del secondo tempo di Inter-Fiorentina, pur di non inserire il quasi omonimo del tecnico del Psg, ha lanciato sulla fascia destra Carlos Augusto, abituato a giocare dall’altra parte”, si legge.
