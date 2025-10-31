“Riyad Idrissi è una delle rivelazioni del Cagliari che adesso sta assorbendo qualche sconfitta di troppo. Ma sull’esterno 2005 non ci sono sono dubbi, ha qualità indiscutibili, destinato a una carriera che può essere piena di soddisfazioni. Idrissi ha già giocato una stagione con Pisacane nel campionato, collezionando 4 gol e 4 assist in 33 partite e raccogliendo la prima convocazione con l’Under 19. Nella scorsa stagione Idrissi è andato in prestito al Modena e lo scorso gennaio il Parma ha provato ad ingaggiarlo dal Cagliari, ricevendo il secco rifiuto di Giulini.