A gennaio l'Inter pensa di rinforzarsi per inseguire il sogno scudetto e quello europeo, rinforzando ancora la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Magari anticipando una rivoluzione annunciata per l'estate, quella nel reparto difensivo, dove quasi certamente lasceranno a fine stagione Acerbi, de Vrij e Darmian. Il sogno di tutti, come riferisce la Gazzetta dello Sport, è Marc Guehi, vicinissimo al Liverpool nell'ultima estate e in scadenza di contratto con il Crystal Palace in estate. Scrive la rosea:
"Il nome che piace più di tutti è Marc Guehi, 25 anni, centrale inglese del Crystal Palace, anche lui a scadenza di contratto il prossimo giugno. L’Inter vorrebbe prenderlo a zero ma la concorrenza è molto agguerrita: lo vogliono Barcellona e Bayern Monaco e anche il Liverpool, a cui è stato vicinissimo in estate, potrebbe tornare alla carica".
"Lui ha scelto di non rinnovare ed è facile immaginare che in estate si scatenerà un’asta a cui i nerazzurri non intendono partecipare. L’unica strada potrebbe essere anticipare il suo sbarco in Italia a gennaio, magari puntando a un’operazione più ampia in cui inserire Bisseck. Ma per ora sono solo suggestioni".
