FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Vice Dumfries, Inter valuta soluzioni ponte. “Può tornare d’attualità questo nome”

calciomercato

Vice Dumfries, Inter valuta soluzioni ponte. “Può tornare d’attualità questo nome”

Vice Dumfries, Inter valuta soluzioni ponte. “Può tornare d’attualità questo nome” - immagine 1
"Può tornare d'attualità, anche se per età e costi non rappresenta una prima scelta per la proprietà Oaktree", si legge su Sportitalia
Matteo Pifferi Redattore 

Manca sempre meno all'inizio del calciomercato invernale nel quale l'Inter dovrà per forza di cose intervenire per prendere un esterno destro, vista la lunga assenza di Denzel Dumfries che dovrebbe rientrare a marzo.

Vice Dumfries, Inter valuta soluzioni ponte. “Può tornare d’attualità questo nome”- immagine 2
Getty Images

"Il sogno resta Marco Palestra, profilo ideale per età, caratteristiche e prospettiva, ma l’Atalanta – che ne detiene il cartellino mentre il giocatore è in prestito al Cagliari – non ha alcuna intenzione di liberarlo. Così l’Inter valuta soluzioni ponte, utili a traghettare la squadra fino a primavera", scrive Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia.

LEGGI ANCHE

Vice Dumfries, Inter valuta soluzioni ponte. “Può tornare d’attualità questo nome”- immagine 3
acffiorentina.com

Dodò è "un nome che può tornare d'attualità, anche se per età e costi non rappresenta una prima scelta per la proprietà Oaktree". Non ci sono contatti, invece, per Bellanova, accostato all'Inter nei giorni scorsi.

Leggi anche
I migliori giocatori in scadenza nel 2026: quante occasioni per l’Inter
Juve su Frattesi: ecco la richiesta dell’Inter. E Chivu chiede in cambio questo giocatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA