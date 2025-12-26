Dodò è "un nome che può tornare d'attualità, anche se per età e costi non rappresenta una prima scelta per la proprietà Oaktree". Non ci sono contatti, invece, per Bellanova, accostato all'Inter nei giorni scorsi.
calciomercato
Manca sempre meno all'inizio del calciomercato invernale nel quale l'Inter dovrà per forza di cose intervenire per prendere un esterno destro, vista la lunga assenza di Denzel Dumfries che dovrebbe rientrare a marzo.
"Il sogno resta Marco Palestra, profilo ideale per età, caratteristiche e prospettiva, ma l’Atalanta – che ne detiene il cartellino mentre il giocatore è in prestito al Cagliari – non ha alcuna intenzione di liberarlo. Così l’Inter valuta soluzioni ponte, utili a traghettare la squadra fino a primavera", scrive Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia.
