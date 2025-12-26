"Può tornare d'attualità, anche se per età e costi non rappresenta una prima scelta per la proprietà Oaktree", si legge su Sportitalia

"Il sogno resta Marco Palestra, profilo ideale per età, caratteristiche e prospettiva, ma l’Atalanta – che ne detiene il cartellino mentre il giocatore è in prestito al Cagliari – non ha alcuna intenzione di liberarlo. Così l’Inter valuta soluzioni ponte, utili a traghettare la squadra fino a primavera", scrive Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia.