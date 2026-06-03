Il Real Madrid ha deciso di pagare la clausola di Denzel Dumfries. Dopo cinque stagioni, si conclude così l'avventura dell'esterno olandese con la maglia dell'Inter. Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? A quanto ammonterà la plusvalenza derivante dalla cessione? Le risposte di Calcio e Finanza: "Partendo dai dati ufficiali a disposizione, al 30 giugno 2025 Dumfries aveva un costo storico pari a poco più di 15,3 milioni di euro, tra base fissa versata al PSV per il suo acquisto e i bonus maturati in questi anni".