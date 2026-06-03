Il Real Madrid ha deciso di pagare la clausola di Denzel Dumfries. Dopo cinque stagioni, si conclude così l'avventura dell'esterno olandese con la maglia dell'Inter. Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? A quanto ammonterà la plusvalenza derivante dalla cessione? Le risposte di Calcio e Finanza: "Partendo dai dati ufficiali a disposizione, al 30 giugno 2025 Dumfries aveva un costo storico pari a poco più di 15,3 milioni di euro, tra base fissa versata al PSV per il suo acquisto e i bonus maturati in questi anni".
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Inter, Dumfries al Real: l’impatto dell’operazione sui conti e a quanto ammonta la plusvalenza
L'esterno olandese passa al Real Madrid. Come impatterà l'operazione sui conti dell’Inter e la plusvalenza
"Alla stessa data, il valore residuo del calciatore a bilancio era pari a 2,4 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza al 2028, al 30 giugno 2026 il valore netto contabile sarà sceso a 1,6 milioni di euro. Facendo i calcoli a partire da questa cifra, la cessione di Dumfries genererà per l’Inter una plusvalenza da 18,4 milioni di euro".
(Calcio e Finanza)
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