"L’esterno destro di proprietà dell’Atalanta tornato alla base dal prestito a Cagliari. Il classe 2005, abile anche a fare il terzino in una difesa a quattro come quella che nascerà con l’Atalanta di Sarri, dal ritiro della Nazionale italiana (che sarà impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli con Lussemburgo e Grecia) ha mandato un messaggio preciso in chiave mercato: «Sono pronto per il salto in un grande club, la stagione appena conclusa mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Quest’anno, il mio primo da titolare in serie A, mi ha dato fiducia». L’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 40 milioni, ma per convincere i Percassi a sedersi al tavolo delle trattative per l’erede di Denzel Dumfries (cercato dal Real Madrid), Beppe Marotta deve partire da una base più alta. A profilarsi potrebbe esserci un’asta coi club inglesi: il Newcastle arriverebbe a 50 milioni, il City monitora da vicino. La cifra sarebbe la stessa che l’Atalanta ha appena incassato dallo United per Ederson", sottolinea il Corriere di Bergamo.