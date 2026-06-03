Il portiere della Lazio vuole solo l'Inter e ha messo in stand-by tutte le altre destinazioni

Gianni Pampinella Redattore 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 11:46)

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Ormai la strategia per la porta in casa Inter è chiara: affiancare a Josep Martinez un secondo con esperienza e affidabilità. Due qualità che ha sicuramente Ivan Provedel. Da tempo il portiere della Lazio è nel mirino del club nerazzurro e lui non vede l'ora di sbarcare a Milano.

"Ivan Provedel da qualche giorno non sta più nella pelle. Precisamente da quando ha saputo di essere finito nel mirino dell’Inter. Un’occasione di quelle da prendere volo. Guai a lasciarsela sfuggire. Tanto che il portiere classe 1994 ha deciso di mettere in stand-by tutte le altre soluzioni e destinazioni. Troppo forte e grande la tentazione di approdare nelle fila dei Campioni d’Italia".

"Il sogno di una vita (calcistica) che può diventare presto realtà. I nerazzurri, infatti, apprezzano parecchio le doti dell’esterno difensore della Lazio, che nella Capitale sembra ormai essere giunto ai titoli di coda. I dialoghi per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2027) sono fermi da tempo e la sensazione diffusa è che questa possa essere la volta buona per tutti per dirsi addio. La Lazio, infatti, potrebbe incassare ancora 4-5 milioni come indennizzo ed evitare di perderlo gratis tra 12 mesi", si legge su Tuttosport.

"Provedel ha tutte le caratteristiche che stanno cercando Marotta e Ausilio per il dopo Sommer: esperienza e affidabilità. Senza dimenticare quel pizzico di sana ambizione rivolta alla possibilità di giocarsi il posto alla pari di Josep Martinez, che almeno sulla carta dovrebbe partire titolare. Se dovesse poi essere il dodicesimo, nessun problema: Provedel sa essere anche un prezioso uomo spogliatoio ed è pronto a calarsi in punta di piedi all’interno del già rodato e forte zoccolo duro italiano interista".

"Intanto l’Inter ha alzato il ritmo, predisponendo una bozza d’intesa fino al 2028 con opzione per il 2029. Sullo sfondo resta il Bologna del mentore Sartori che gli garantirebbe il posto da titolare. Idem Gattuso che, prima di liberarlo, vorrebbe parlarci per fargli cambiare magari idea. Dura, se non impossibile. Il richiamo nerazzurro è stato troppo forte e - parafrasando l’inno dei Campioni d’Italia cantato da Elio - ora per Provedel c’è solo l’Inter".

(Tuttosport)