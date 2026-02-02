Le avances del Liverpool per l'olandese hanno indispettito il club nerazzurro ma l'addio è soltanto rinviato

L'Inter avrebbe potuto salutare in questi giorni Denzel Dumfries. Non è accaduto, nonostante la chiamata del Liverpool. L'olandese rimarrà fino al termine della stagione a Milano, per poi salutare con ogni probabilità. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"L’Inter per l’immediato crede di potersela cavare con Luis Henrique e l’ormai rientrato Darmian. Chivu incrocia le dita e spera di riavere a disposizione prima possibile l’olandese, blindato fino a fine stagione proprio dal presidente nerazzurro, che ha etichettato la telefonata del Liverpool come «al limite della correttezza, fatta anche in modo improvvido, che non fa altro che destabilizzare». L’addio sembra però soltanto rinviato. Per giugno il genoano Norton-Cuffy è il profilo individuato in viale della Liberazione per sostituirlo con caratteristiche abbastanza sovrapponibili".