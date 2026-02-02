Il mercato dell'Inter è chiuso? Non del tutto. Uno spiraglio per togliere lo zero dalla casella acquisti potrebbe ancora aprirsi, anche se la speranza è flebile. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Una porticina Beppe Marotta l’ha lasciata ancora aperta. Il mercato nerazzurro in linea teorica sarebbe chiuso, ma il condizionale rimane d’obbligo. Il presidente dell'Inter sa bene che anche a poche ore dal gong «può capitare di tutto». Ieri ha detto di non prevedere «cose concrete all’orizzonte», ma l'ultimo giorno della finestra invernale può ancora riservare un sussulto sul fronte Moussa Diaby. L'offerta inoltrata all'Al-Ittihad per il prestito con diritto di riscatto fino a dicembre (che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate presenze) è ancora sul tavolo del club saudita. PIF ha registrato anche l'insistenza del giocatore e dovrà decidere nel giro di poche ore se dare il via libera oppure se tenerlo contro la sua volontà".