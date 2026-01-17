FC Inter 1908
Inter, ecco quando può sbloccarsi Perisic! E i tifosi sognano: Oaktree vuole colpo clamoroso

Dal colpo Branimir Mlacic a Ivan Perisic e le intenzioni di Oaktree per l'avvenire, ecco il punto dal Quotidiano Sportivo
Marco Astori
La società Inter è attiva sul mercato di gennaio, sia per l'immediato che in ottica futura. Dal colpo Branimir Mlacic a Ivan Perisic e le intenzioni di Oaktree per l'avvenire, ecco il punto dal Quotidiano Sportivo.

"Per Branimir Mlacic c’è l’accordo: 5 milioni di euro più bonus ed eventuale futura rivendita. Manca solo il sì del giocatore. E mentre la pista Perisic potrebbe sbloccarsi solo dopo la fine della prima fase di Champions, Oaktree starebbe valutando un colpo clamoroso a livello mediatico. Il popolo nerazzurro sogna", si legge.

