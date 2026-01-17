A stretto giro la risposta definitiva, sempre che qualcuno dei tanti intermediari non arrivi a scombussolare ulteriormente la situazione

Marco Astori Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 09:04)

In questo mercato di gennaio l'Inter sta lavorando anche al futuro: nel mirino ci sono infatti i due giovani croati Branimir Mlacic dell'Hajduk Spalato e Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria. Ecco il punto da Tuttosport: "Nei prossimi giorni Branimir Mlacic, difensore diciottenne dell’Hajduk, dovrebbe sostenere a Milano le visite mediche e mettere pure la firma su un quinquennale con i nerazzurri. L’accordo tra le due società è totale, col club di Viale della Liberazione che investirà 5 milioni per il cartellino del giocatore, che però resterà a Spalato, in prestito, sino al termine di questa stagione.

Tuttavia l’affare non si può dire ancora totalmente concluso perché il ragazzo - e il padre che sostanzialmente ne cura gli interessi - si è preso del tempo per il sì definitivo, soprattutto legato a quel che potrebbe succedere la prossima estate, quando verrebbe valutato da Chivu. L’Under 23 starebbe stretta al centrale, la prima squadra nerazzurra sarebbe sarebbe forse un salto troppo lungo, uno step intermedio rappresenterebbe la soluzione più gradita. A stretto giro la risposta definitiva, sempre che qualcuno dei tanti intermediari ascoltati dal Mlacic senior nelle ultime settimane non arrivi a scombussolare ulteriormente la situazione.

Chi invece sarebbe più che felice di firmare per l’Under 23 è Leon Jakirovic, altro difensore diventato ieri maggiorenne e col quale c’è già un’intesa di massima per un contratto di 5 anni. Inter e Dinamo Zagabria ragionano sulle modalità di pagamento dove aver sostanzialmente raggiunto un accordo sulla valutazione del giocatore da 3.5 milioni più bonus. Seguito da Ausilio e Baccin da oltre un anno, Jakirovic era anche sul taccuino di Juventus e Napoli".